Gli alberi piantati in via Fausto Noce a Olbia sono secchi

Le immagini che arrivano dai lettori sono eloquenti: “I nuovi alberi di via Fausto Noce a Olbia sono secchi“. La differenza con pochi mesi fa è evidente. Nuovi arbusti con le foglie verdi sono stati messi a dimora lungo il canale e l’immagina a sinistra li mostra giovani e in piena salute. La parte di destra della foto, però, mostra in che condizioni si trovino adesso.

“Sembra difficile pensare che sia la vita naturale di quegli alberi – scrivono i lettori -. D’estate erano rigogliosi e verdi e ora tutte le foglie sono secche. O hanno sbagliato il tipo di pianta o sino dimenticati di innaffiarla e curarla nel modo più adeguato”.

