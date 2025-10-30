Belen a Belve sulla lite a Porto Cervo: “Quel benzinaio è un maleducato”

Belen Rodriguez e la lite con il benzinaio.

L’intervista di Belen Rodriguez a “Belve”, condotta da Francesca Fagnani, ha scatenato non poche polemiche per alcune dichiarazioni della showgirl, in particolare quelle relative alla lite con un benzinaio avvenuta in Costa Smeralda la scorsa estate, un episodio che aveva già fatto il giro del gossip nazionale.

Seduta sullo sgabello della trasmissione, Belen si è raccontata senza filtri, toccando temi delicati come gli amori, le fragilità, le dipendenze e la sua carriera, spesso tra provocazioni e battute. Il momento di maggiore tensione è arrivato sul finale, quando la Fagnani le ha chiesto della famosa lite a Porto Cervo, in cui la showgirl aveva spostato un birillo per passare con il suo Suv e aveva risposto all’addetto: “Lei mi sta sul…”.

A tal proposito, la showgirl ha risposto che: “A parte che questo signore è un grandissimo maleducato e tutti litigano con questo benzinaio. La Sardegna è piccola… Era la seconda volta che io andavo. Ero con la bambina dietro e il prossimo benzinaio era a 60 km. Mi aveva detto che a 12:01 non poteva farmi benzina, perché chiudeva a mezzogiorno. Mi ha fatto fare retromarcia nella strada e quindi già mi giravano i coglioni. Il giorno dopo, a mezzogiorno meno un quarto, mi ha detto di spostarmi perché c’era un camion. Sposto il birillo e accelero e c’era un tombino dove sono andata dentro con la macchina”. La giornalista le ha chiesto “Ma si è pentita”, e la showgirl ha risposto: “Sì mi pento“.

Riguardo alla lite in discoteca, sempre in Costa Smeralda, dove aveva lanciato delle patatine a una ragazzina che l’aveva filmata, Belen ha replicato: “Questa era una cretina. Era un clima festivo, c’era la musica, io ho lanciato una patatina e le è caduta in testa. Lancio sempre le cose“.

