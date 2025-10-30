Luogosanto non resta senza medico, prorogato l’incarico

Garantita la continuità assistenziale a Luogosanto grazie all’incarico al medico.

Le famiglie di Luogosanto che rischiavano di restare senza un medico tireranno un sospiro di sollievo. L’incarico per un altro anno del dottor Carlo Paglialunga come medico di medicina generale è stato formalizzato dalla Asl Gallura. Il sindaco Agostino Pirredda nel suo profilo personale ha ringraziato il medico, parlando di ”un gesto di grande disponibilità e sensibilità, che ci offre un altro anno di serenità e continuità assistenziale”, le sue parole sui social.

Il primo cittadino ha ringraziato anche al dottor Antonio Cossu e lo staff del Distretto Sanitario di Tempio Pausania per la collaborazione con il territorio. ”In un momento in cui il sistema sanitario, e in particolare l’assistenza di base, vive grandi difficoltà, sapere di poter contare ancora sulla sua presenza è un motivo di tranquillità e gratitudine per tutta la nostra comunità”, ha dichiarato tramite il suo profilo ufficiale sui social.

