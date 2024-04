Benzina di nuovo alle stelle, i distributori che costano meno a Olbia

Salgono i prezzi della benzina nei distributori, ecco i migliori di Olbia

Sale ancora il prezzo del carburante, anche nei distributori di Olbia: il costo di benzina e gasolio continua ad aumentare. Nonostante il secondo calo consecutivo nelle quotazioni dei prodotti raffinati. Questo si traduce in un nuovo picco dei prezzi, raggiungendo livelli simili a quelli dell’autunno del 2023, il che rappresenta un peso ulteriore per i consumatori già vessati.

Le mosse del Governo.

In molte zone sono stati superati i due euro al litro e il Codacons ha evidenziato che i rincari dei carburanti incidono pesantemente sui costi per i cittadini, con un aumento medio di oltre sette euro per un pieno di benzina rispetto all’inizio dell’anno. Questi aumenti, secondo l’associazione dei consumatori, sono particolarmente problematici in concomitanza con i periodi di festività, come i ponti e le vacanze, costringendo chiunque voglia viaggiare in auto a spendere di più.

Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha affermato che esiste già una disposizione che prevede un adeguamento dei prezzi in caso di variazioni significative, ma ha sottolineato che il prezzo dei carburanti non dipende dalle decisioni del Governo. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha confermato che al momento non sono previsti interventi governativi per affrontare i rincari dei carburanti, ma si sta monitorando la situazione ed è previsto un piano pronto per intervenire in caso di emergenza.

La Sardegna è tra le regioni con il prezzo della benzina più cara, dove costa 1.936 euro al litro per il “self”. Il costo del servito ha un prezzo di 2.072 al litro. Supera i due euro in molte altre regioni italiane, che lamentano i rincari che hanno messo in allarme anche le associazioni dei consumatori. Alto anche il costo del gasolio, anche se si mantiene sotto i 2 euro.

Dove costa meno a Olbia

Anche in Gallura è caccia al distributore meno caro. Sul ”Il Sole 24 ore” è disponibile un osservatorio dove è possibile confrontare il prezzo del carburante (benzina e gasolio) nelle varie stazioni di servizio presenti nei comuni. Ecco i dati aggiornati a venerdì 12 aprile 2024, riferiti al rifornimento self service a Olbia. La benzina costa meno è alle cosiddette Pompe bianche, dove si può trovare a 1,895 al litro (Self), mentre il gasolio a 1,795 euro al litro. Al secondo posto c’è Api-Ip di Sara Carburanti nella zona industriale con benzina a 1,897 (2,389 servito) e gasolio a 1,837 (2,269 servito). Alla stazione Esso la benzina costa 1,929 e il gasolio 1,869. Poi c’è l’Api-Ip al centro commerciale Terranova, qui la benzina è a 1,939, il gasolio a 1,839.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui