L’incidente tra un’auto e una bici a Cannigione.

Grave incidente stradale, nella notte, sulla provinciale 13, la panoramica Cannigione – Palau. Per cause in fase di accertamento, un’auto si è scontrata con un ciclista, che è stato accompagnato al Pronto soccorso di Olbia con un’ambulanza del 118.

Sul posto, intorno alle 22:30, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena, che hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante. Presenti anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri.