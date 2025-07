Per Olbia arriva la prevendita per gli iscritti al fanclub

A mezzogiorno del primo lunedì di luglio si apre la vendita dei biglietti per i due concerti di Vasco Rossi a Olbia, ma solo per gli iscritti al fanclub. Il 12 e 13 giugno la Olbia Arena sarà divisa in due settori: ci sarà la zona recintata sotto il palco e il resto dell’area. Per conquistare il Fronte del palco bisogna comprare biglietti per il Pit gold e costano 97,52 euro, mentre il biglietto per il Posto unico nel resto della Olbia Arena sarà di 85,33 euro. Per i più appassionati c’è anche il pacchetto Vip Gold da 182,32 che, oltre al biglietto Pit Gold comprende anche un “⁠Gadget esclusivo del Tour Vasco Live 2026”. I disabili hanno il costo del biglietto uguale a quello del posto unico (85,33), ma l’accompagnatore non paga.

Da mezzogiorno di lunedì 11 luglio fino alla stessa ora di venerdì 11 luglio 2025 si apre la prevendita riservata agli iscritti de Il Blasco Fan Club. Chi appartiene al gruppo dei suoi sostenitori ufficiali avrò la possibilità di accaparrarsi tutti o quasi i posto del Pit gold e avranno anche un ingresso riservato per quel settore. Dalle 12 di mercoledì entreranno in campo anche altri spettatori: da quel momento potranno acquistare i tagliandi anche i clienti Mastercard. Solo dalle 13 di venerdì 11 luglio 2025 tutti gli altri potranno mettersi in coda per acquistare i biglietti alla Olbia Arena per i due concerti di Vasco del 12 e 13 giugno 2026.

Ecco la mappa della Olbia Arena coi prezzi dei biglietti:

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui