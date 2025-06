Evento storico a Olbia con la doppia data di Vasco Rossi

Nell’anno in cui il Red Valley spegne dieci candeline, Olbia si conferma regina sarda dei grandi eventi con Nizzi e Salmo che portano Vasco Rossi. Arbatax è stata la casa del festival per i primi cinque anni, dal 2022 il trasloco alla Olbia Arena. Questo spazio a pochi passi dal centro è in grado di ospitare decine di migliaia di spettatori e palchi giganteschi. Una ricetta che ha permesso a Olbia di consolidare il suo ruolo di regina dei grandi eventi in Sardegna. Cagliari ci aveva provato, ma l’esperimento dell’Arena grandi eventi a Sant’Elia era fallito e l’unico spazio resta la Fiera. Quello è lo spazio che ha ospitato la maggior parte dei concerti di Vasco Rossi in Sardegna, compresi gli ultimi: la doppietta del 18 e 19 giugno 2019.

Il colpaccio di Olbia

Ora il passaggio di consegne con Olbia, che è riuscita a fare il colpaccio: il 12 e il 13 giugno 2026 arriverà Vasco Rossi. Per celebrare l’annuncio Nizzi ha postato una foto assieme al rapper Salmo, il suo concittadino Maurizio Pisciottu. Un gioco di squadra con il sindaco Settimo Nizzi, l’assessore allo Spettacolo Marco Balata, la Lebonski 360° di Salmo e del fratello Sebastiano Pisciottu e la Magma Events di Luca Usai, patron del Red Valley. Un’operazione musicale e turistica che si inserisce anche in dinamiche politiche. Nizzi è il candidato di Forza Italia che mira a prendere il posto di Alessandra Todde alla guida della Regione Sardegna. Considerate le incognite giudiziarie che pendono sulla legislatura in corso il centrodestra è già in fermento. L’anno prossimo a Olbia avrà anche un nuovo sindaco, Balata è considerato uno dei papabili per raccogliere l’eredità di Nizzi alle prossime Comunali. Prima che cominci la corsa politica è partita quella dei grandi eventi e Olbia ha spodestato Cagliari dimostrando di essere in grado di accoglierli. Il Red Valley è una formula consolidata che ha rodato la tenuta della Olbia Arena e della città con l’affluenza di decine di migliaia di persone.

I biglietti per Vasco a Olbia

Il doppio concerto di Vasco mobilità fan da tutta Italia coi biglietti destinati a sparire in un attimo. Ieri, durante la prima delle due serate a Bologna, Vasco ha annunciato i dieci concerti di giugno 2026 ed è già partito il conto alla rovescia: 5 e 6 Ferrara, 12 e 13 Olbia, 18 e 19 Bari, 23 e 24 Ancona e il finale 28 e 29 Udine. In caso di sold out è possibile che in qualche città arrivi una terza data. Da mezzogiorno di lunedì 7 luglio 2025 partirà la prevendita riservata agli iscritti al Fan club e dalle 12 di mercoledì 9 quella per i clienti Mastercard. Tutti gli altri che vogliono acquistare i biglietti dovranno mettersi in coda su Vivaticket a partire dalle 13 di venerdì 11 luglio.

