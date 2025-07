A Porto Cervo l’Al Raya, passato dal magnate russo Usmanov al re del Bahrain

Tra le tante barche di lusso ormeggiate a Porto Cervo svetta l’Al Raya, superyacht che vale circa 250 milioni di dollari. Il primo proprietario di questo gigante del lusso da 110 metri è stato il miliardario Alisher Usmanov, che come tradizione lo aveva battezzato Dilbar. Poi è passato di mano a Hamad bin Isa Al Khalifa, re del Bahrain. Secondo il sito SuperYachtFan “lo yacht è dotato di un potente sistema di propulsione composto da due Mtu motori diesel-elettrici, consentendo una velocità massima di 21 nodi“. A bordo, con l’assistenza di 47 membri dell’equipaggio, possono viaggiare 16 passeggeri. Come e non bastassero i soldi spesi per l’acquisto, ci sono anche i costi fissi per la gestione: secondo il sito di appassionati la spesa potrebbe raggiugere i 25 milioni all’anno.

Le coste tra Olbia, la Costa Smeralda e l’arcipelago di La Maddalena sono un grande attrattore per chi ama il mare e il lusso, Nelle ultime settimane non sono passati inosservati il Flying Fox e il Blue, altri due giganti del mare che amano le acque galluresi.

[foto: SuperYachtFan]

