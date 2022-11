Torna il maltempo in Sardegna, è allerta meteo per rischio idrogeologico

Allerta meteo in Sardegna.

Una nuova perturbazione si abbatterà contro la Sardegna, portando un peggioramento e instabilità atmosferica. Già a partire da questa notte e per tutta la giornata di domani, l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimonannu prevede piogge intense, temporali e rovesci soprattutto nella parte occidentale e meridionale dell’Isola.

Da sabato sono infatti attesi cumulati d’acqua di 40-50 millimetri in 6 ore. Per questo motivo la protezione civile ha già emesso un bollettino di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nella zona dell’Iglesiente. L’allerta durerà per tutta la giornata del 18 novembre.

Cosa dice il meteo in Sardegna nei prossimi giorni.

Oltre alle forti piogge arriva anche il maestrale, che si intensificherà la serata di sabato. Questo porterà alla diminuzione delle temperature da nord ovest. Le minime saranno comprese tra i 9 e i 12 gradi, che scenderanno a 4 in montagna. Le temperature massime saranno tra i 16 e i 18 gradi. Dopo la tregua di domenica un altro peggioramento interesserà l’Isola, con maestrale e prime nevicate sulle montagne sopra i 1.500 metri.



