L’ordinanza di Olbia.

Passato il ponte di Ognissanti ora arriva il momento di pensare al Natale. Come ogni anno, il Comune ha puntualmente firmato l’ordinanza che dà il via ai lavori per il montaggio delle luminarie natalizie.

L’estate in città sembra essere stata abbandonata da poco, sicuramente a causa del tempo quasi estivo dei giorni scorsi. Tra non molto Olbia entrerà nel vivo della magica atmosfera natalizia, con le luminarie che attraverseranno tutte le vie principali della città.

Si parte da viale Aldo Moro, per poi passare da via San Simplicio, via Mameli, via Roma (da Sa Rughe al cimitero vecchio), corso Umberto, via Barcellona, corso Vittorio Veneto, via Barcellona, ma anche a Putzolu e via Zara (a San Pantaleo).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui