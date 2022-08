Il gasdotto dimenticato in Sardegna.

Mentre continua a crescere il prezzo del gas, aumenta anche il malcontento dei cittadini, che spesso, anche in Sardegna, si trovano a fare i conti con bollette dalle cifre esorbitanti. Un importante aiuto alle famiglie e alle imprese sarebbe potuto arrivare dal gasdotto che, almeno nei piani, avrebbe collegato l’Algeria all’isola, fino alla Toscana.

Il progetto del gasdotto.

La condotta sottomarina di 284 chilometri, con una profondità di 2.880 metri, continua a restare una chimera. Il progetto prevedeva il passaggio dal porto di Koudiet Draouche, in Algeria, a Porto Botte, nel Sud Sardegna. Da lì avrebbe attraversato l’isola arrivando fino ad Olbia, per approdare infine a Piombino, in Toscana.

Nessuna soluzione alternativa.

Con l’esplodere del conflitto tra Ucraina e Russia, gli algerini hanno scommesso su un possibile rilancio del progetto. In particolare sono riemerse alcune lettere firmate dall’ex presidente della Regione autonoma Renato Soru, che prevedevano un aumento fino a 2 miliardi di metri cubi di gas da utilizzare nell’isola. Tutto pareva compiuto, quando un altro governatore del Partito Democratico, Francesco Pigliaru, mise una pietra sopra il progetto del gasdotto, senza trovare soluzioni alternative alla crisi del gas.