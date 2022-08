I controlli della polizia stradale in Gallura.

Continuano serrati i controlli sulle principali arterie stradali della provincia di Sassari. Gli agenti della polizia stradale dei Distaccamenti di Olbia e Tempio Pausania sono stati particolarmente impegnati nelle attività di controllo volte al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e di droghe.

Nel complesso, in un fine settimana sono state ritirate 24 patenti di per guida a conducenti risultati in stato di ebbrezza alcolica oltre ad un giovane neopatentato risultato positivo agli stupefacenti, mentre uno dei conducenti di un motociclo è risultato anche privo di copertura assicurativa.

Anche nelle prossime settimane saranno numerosi i servizi di controllo sulle strade della provincia che si concentreranno, soprattutto, in prossimità delle località turistiche.