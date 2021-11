Il bollettino coronavirus in Sardegna.

Secondo il bollettino coronavirus in Sardegna si registrano oggi 30 nuovi casi positivi, sulla base di 783 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3553 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 49 (3 in più rispetto a ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 1.491 (12 in più rispetto a ieri).



Non si registrano decessi.