Ancora pioggia e maltempo a Olbia e in Gallura. Dopo che nei giorni scorsi le piogge hanno causato diversi danni ad Arzachena e Porto Rotondo e ieri hanno allagato le strade di La Maddalena, la protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico.

L’allerta sarà valida dalle 15 alle 23 e 59 di domani, 9 novembre sulle aree di allerta della Gallura, Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu. Domani in Gallura sono previste piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolati, con cumulati moderati. In intensificazione dal primo pomeriggio. Venti forti da est sulle Bocche di Bonifacio a partire dalle ore centrali.

La protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.