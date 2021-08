Il bollettino coronavirus in Sardegna.

Secondo il bollettino coronavirus in Sardegna si registrano oggi 220 nuovi casi confermati di positività, sulla base di 3276 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10883 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 ( stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 240 (13 in più rispetto a ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 7403 (252 in meno rispetto a ieri).

Si registrano 4 decessi: 2 uomini, di 68 e 88 anni, e 1 donna, di 101 anni, residenti nella Provincia del Sud Sardegna, e 1 uomo di 75 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

