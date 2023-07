Parlavano di bomba sull’aereo a Olbia ed è arrivata la polizia

Volevano far colpo su una hostess a Olbia e rischiano la denuncia per aver parlato di una bomba sull’aereo per Bologna. Due giovani stavano partendo dalla Sardegna con un volo EasyJet quando hanno cominciato a cercare di abbordare una hostess. Secondo una prima ricostruzione per attirare la sua attenzione avrebbero fatto riferimento alla presenza di una bomba nel bagaglio a borodo dell’aereo.

Uno scherzo che, come era logico che fosse, non ha ottenuto gli effetti sperati. Della vicenda è stato informato il comandante del volo, che a sua volta ha chiesto l’intervento della polizia di frontiera. Gli agenti guidati dal dirigente Christian Puddu stanno facendo tutti gli accertamenti per ricostruire la vicenda. A quanto risulta non sarebbe ancora scattata una formale denuncia nei confronti dei due goffi latin lover. Ma potrebbe arrivare a momenti.





