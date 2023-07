Troppo caldo sulla pista all’aeroporto di Olbia, voli dirottati

Temperature record, foschia in mare e incendi intorno all’aeroporto di Olbia: la pista è troppo calda e i voli vengono dirottati. Si può dire proprio in tutti i sensi che queste siano ore calde al Costa Smeralda dove dalle 13 in poi un solo volo è atterrato in orario. Gli aerei son tutti in ritardo e tre voli Easyjet sono stati dirottati su Cagliari e Alghero.

Son finiti nel capoluogo i passeggeri che sarebbero dovuti arrivare alle 13.05 da Milano e alle 14.55 da Amsterdam. Sono invece atterrati ad Alghero quelli che sarebbero dovuti arrivare da Parigi alle 15.20. Una lunga sfilza di “Ritardato” occupa buona parte del tabellone degli arrivi al Costa Smeralda. Intorno a Olbia, a peggiorare la situazione si registrano vari incendi. Il più grosso era alle porte di Loiri e stava lambendo le case.

