L’incendio in un appartamento a La Maddalena.

Bombola GPL a fuoco in un appartamento al primo piano di via Dei Mille a La Maddalena, arrivano i vigili del fuoco del locale distaccamento. L’allarme è scattato intorno alle 13.20. La squadra ha provveduto a spegnere le fiamme e raffreddare le bombole di GPL situate in un poggiolo e chiudere la valvola per interrompere l’erogazione del gas.

La causa dell’incendio è da attribuirsi all’asciugatrice alimentata a GPL che dopo una piccola esplosione ha preso fuoco coinvolgendo anche due motori esterni dei condizionatori situati sopra l’elettrodomestico. Non si segnalano feriti tra gli occupanti dell’abitazione. Sul posto 118 e polizia locale.