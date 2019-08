Il proprietario del Billionaire Flavio Briatore.

L’ennesima polemica estiva sul caro turismo in Sardegna la accende lui, Flavio Briatore, imprenditore pluri rinomato e patron del Billionaire di Porto Cervo.

“Olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino… 1.580 € solo andata… vi sembra normale”, si chiede l’ex manager di Formula 1. Che prosegue: “55 minuti di volo con la stessa cifra vai a New York”.

Inevitale la chiosa: “E poi ci lamentiamo che la Sardegna é vuota”. L’attacco di Briatore non è il primo al turismo dell’isola ed in particolare della Costa Smeralda. Ma giunge durante una stagione particolare, che sembra destinata a chiudersi con il segno meno per le presenze stagionali.

Solo pochi giorni fa gli albergatori avevano segnato il grido d’allarme, mentre da Santa Teresa a Budoni i primi dati che filtrano sul numero dei turisti non sembrano minimamente paragonabili con quelli dello scorso anno.

