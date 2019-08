Straccio infuocato spento dalla polizia locale. Forse lanciato da un’auto

Fortunatamente gli agenti sono subito intervenuti.

Uno straccio che bruciava. A bordo strada. Poteva scatenare un incendio. La fortuna è stata che, in quel attimo, passasse una pattuglia della polizia locale di Olbia, impegnata nel controllo del territorio, come previsto il caso di allerta arancione per gli incendi.

Gli agenti sono subito intervenuti: hanno spento le fiamme sullo straccio e evitato che si propagassero intorno. L’ episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che da Olbia va verso Palau. Probabilmente lo straccio infuocato è stato lanciato un’auto in corsa,con lo scopo di appiccare un incendio.

Solo il pattugliamento costante del territorio, da parte della polizia locale, ha permesso di individuare le fiamme e di spegnerle immediatamente.



