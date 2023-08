I vertici della Formula 1 ospiti di Briatore a Porto Cervo.

Avantieri Flavio Briatore ha ospitato nel suo Billionaire a Porto Cervo alcuni tra i più importanti rappresentanti della Formula 1.

Presenti l’amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali, il team principal della Mercedes Toto Wolff e il proprietario di Aston Martin Lawrence Stroll.

Improbabile che i 4, nel locale dell’ex manager della Benetton Renault, abbiano intavolato difficili discorsi tecnici riguardanti regole o strategie della Formula 1. Più probabilmente, invece, approfittando della pausa estiva, hanno colto l’occasione per “staccare” da tutti i problemi e le polemiche legate al “circus”.

Lo aveva affermato qualche giorno fa Toto Wolf: “Meglio pensare ai problemi in vacanza in Sardegna, che nel mio ufficio ad agosto”. E in Sardegna ha portato tutta la famiglia.

Sembra che l’isola sia entrata nel novero delle mete turistiche preferite da piloti e dirigenti di Formula 1. Chalres Leclerc e Carlos Sainz in Costa Smeralda sono di casa, anche Max Verstappen ha trascorso qui le vacanze con fidanzata e figlia. Adesso addirittura il Ceo della formula 1 Domenicali e i manager delle principali scuderie. Il “pit stop” in Sardegna ormai fa quasi parte delle strategie della Formula 1.

