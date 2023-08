I danni al parco giochi inclusivo di La Maddalena.

In un breve comunicato il comune di La Maddalena annuncia l’amara sorpresa. Il parco giochi inclusivo, inaugurato dall’amministrazione de La Maddalena con entusiasmo appena 3 giorni fa, ha subito danni per la seconda volta in due giorni.

Era già successo, infatti, la notte dell’inaugurazione, avvenuta il 10 agosto, ovvero 3 giorni fa, quando erano stati rotti alcuni giochi. La mattina successiva il parco era rimasto chiuso diverse ore per via delle riparazioni. Che si tratti di deliberati atti di vandalismo, o di danneggiamenti dovuti all’utilizzo improprio di bambini non ben controllati dai genitori, resterà un dubbio.

“Questo pomeriggio – prosegue il comunicato diffuso ieri -, praticamente il secondo giorno di utilizzo del nuovo parco giochi inclusivo è stato rotto il pallone rosso del gioco “Pallavolo four” che permette anche ai bambini con difficoltà motoria di giocare con i propri compagnetti. Per fortuna abbiamo acquistato qualche pezzo di rispetto ed in poco tempo saremo in grado di ripararlo”, annuncia il comune.

Seconda riparazione per il parco.

Segue l’accorato appello ai genitori per tutelare il parco giochi inclusivo di La Maddalena: “Per favore aiutateci! Quando i vostri figli utilizzano i giochi in maniera impropria sgridateli, quando salgono troppi bambini sopra un unico gioco fateli scendere. Insegnategli a rispettare la cosa pubblica come se fosse uno dei loro giocattoli. Questo parco – prosegue la nota dell’amministrazione comunale – potrebbe essere molto di più di una semplice area giochi, potrebbe essere un luogo di educazione civica e rispetto, soprattutto per l’inclusività che rappresenta. Tuo figlio è piccolo forse non lo sa e può sbagliare, ma tu no. Tu sai benissimo che alcuni comportamenti possono creare danni. Impediscilo, cogli l’occasione per farlo crescere, farlo diventare una persona migliore”, conclude il comunicato.

Con la speranza che l’investimento del comune per garantire anche ai bambini più sfortunati di giocare con gli altri bambini senza barriere non diventi il simbolo dell’ennesima occasione mancata per l’intera comunità.

