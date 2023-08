Le due sorelle Parodi in vacanza in Sardegna e la polemica su Capo Figari.

Come accade da diversi anni ed è quasi “prevedibile”, le sorelle giornaliste Cristina e Benedetta Parodi, con la loro mamma e i rispettivi mariti Giorgio Gori e Fabio Caressa, stanno trascorrendo un periodo di vacanza in Gallura.

Ciò che non ci si aspettava è la presa di posizione di Cristina sulla possibilità, ormai certa, che a Capo Figari venga costruito un hotel di lusso.

“Sono salita per l’ennesima volta a Capo Figari, in Sardegna, e ho pensato che è uno dei posti più belli del mondo – scrive la giornalista su Instagram, nella didascalia di un video in cui posa a Capo Figari -. Un sito naturale ricco di biodiversità ma anche un luogo storico dove Guglielmo Marconi l’11 agosto 1932, facendo sponda con la nave Elettra, riuscì per primo a inviare segnali a onda ultracorta: un esperimento fondamentale per tutti i moderni sistemi di comunicazione”.

Poi l’affondo della Parodi con la polemica sul destino segnato del sito di Capo Figari: “E’ giusto trasformare questa ex stazione militare in un hotel di lusso? lo credo di no se questo danneggerà la flora e la fauna di un paradiso naturale e soprattutto impedirà a tutti gli altri di salire su questo tetto del mondo e di emozionarsi di fronte a questo panorama. Come succede a me ogni volta”.

La giornalista e conduttrice televisiva è diventata così un importante “testimonial” della raccolta di firme del comitato spontaneo “Maremosso” e della sua campagna “Golfo Aranci non si tocca” – @golfoarancinonsitocca – , che con la sua petizione online su Change ha raccolto 37mila firme online.