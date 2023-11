Il Bruno Nespoli di Olbia sarà riqualificato, importanti fondi dalla Regione

Lavori di riqualificazione per il Bruno Nespoli.

Ci sarà anche lo stadio Bruno Nespoli di Olbia tra gli impianti sportivi che avranno i fondi per interventi di riqualificazione. Lo ha annunciato la Regione, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, che ha in campo un piano straordinario per completare e riqualificare gli impianti sportivi in Sardegna, a cominciare dagli stadi di Sassari, Olbia e Nuoro.

Tra questi c’è appunto il Bruno Nespoli, uno stadio che ha più di 50 anni e che purtroppo è obsoleto, soprattutto per l’importante ruolo che ricopre nell’ospitare non solo la sua squadra, ma altre importanti della serie C. L’impianto, infatti, ha da una parte le tribune prive di una copertura contro le intemperie e altre carenze strutturali, come i servizi igienici.

Il presidente Solinas ha dichiarato che dopo il contributo al Comune di Cagliari per il nuovo stadio, è giusto prevedere la stessa attenzione per le altre realtà sportive dell’isola. Il piano includerà finanziamenti per gli stadi di squadre come la Torres, l’Olbia e la Nuorese, ma non dimenticherà gli impianti minori dedicati ai settori giovanili. La priorità sarà valutata consultando il Comitato regionale della Federcalcio e tenendo conto degli stanziamenti già assegnati per altri impianti sportivi. Il piano non si limiterà alle strutture calcistiche ma coprirà una vasta gamma di discipline sportive. La Regione monitora costantemente la situazione degli impianti in collaborazione con il Coni. I fondi sarebbero utili per migliorare anche altri impianti, soprattutto per lo sport di base.

