Ecco il nuovo parco del MusMat di Olbia.

Il giardino del MusMat è quasi finito. Il nuovo piccolo parco di Olbia, che ha abbellito via Roma, è già completo di prato verde e alberi ordinati. Il nuovo polmone verde è più grande rispetto alle sue dimensioni originarie, in quanto è stato esteso in un’area che prima ospitava uno sterrato incolto.

Nel progetto originario è completo di area giochi per bambini. Si chiamerà “Giardino della casa della musica” e sarà una piccola area verde dove sarà possibile sedersi, assistere ad eventi musicali all’aria aperta. Attualmente sono in corso i lavori per ripristinare il marciapiede distrutto dal forte vento dello scorso marzo.