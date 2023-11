Droga e violenta la fidanzata 14enne, condannato un giovane di 20 anni

La condanna di un 20enne per violenza sessuale in Gallura.

Ha drogato la fidanzatina di soli 14 anni e l’ha costretta a un rapporto sessuale. È stato condannato per violenza sessuale e cessione di droga a cinque anni di reclusione un 20enne che risiede come la vittima in un paese della Gallura.

La vicenda, stando a quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda, è accaduta a febbraio 2020, quando la ragazzina è stata trovata dai carabinieri in stato confusionale da sola in strada. Successivamente, la minorenne è stata accompagnata all’ospedale Paolo Dettori di Tempio, dove è stata riscontrata la positività alla cocaina e segni compatibili a un rapporto sessuale. La ragazzina ha raccontato ai militari di essere stata diverso tempo con l’allora fidanzatino e di aver avuto rapporti sessuali sotto effetto di droga.

Il ventenne ha sempre negato le accuse sostenendo che i rapporti sessuali erano consenzienti e non coercitivi. La tesi non ha convinto il tribunale di Tempio, che ha condannato il giovane a cinque anni di reclusione.

