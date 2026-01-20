Olbia, i Bud Brothers saranno a Casa Sanremo con 13 talenti sardi

Giovanni e Giantore Budroni dei Bud Brothers a Casa Sanremo.

I fratelli di Olbia, Giovanni e Giantore Budroni, alias Bud Brothers, anche nel 2026 si esibiranno al Teatro Palafiori di Sanremo il 26 febbraio a “ Casa Sanremo”. Dopo il successo avuto nella precedente edizione che ha totalizzato oltre centomila visualizzazioni sui social , i fratelli Budroni si presenteranno sul palco con una formazione del tutto rinnovata. Infatti ci saranno, come al solito, Giovanni Budroni al sax, Giantore Budroni al pianoforte e voce , Alessia Zuddas voce , Sergio Piredda alla batteria e percussioni e infine la presenza rosa di Marina Deiana al basso.

Omaggeremo il grande James Senese, saxofonista degli Showman, Napoli centrale e Pino Daniele, esordiscono i fratelli Budroni. La nostra seconda uscita sul palco sarà la ciliegina sulla torta. Saliremo sul palco con una terza Budroni . Infatti accompagneremo sul palco Lucia Budroni che farà un omaggio ad Ornella Vanoni.

Chi sono i talenti sardi.

”Ho dato spazio anche ai giovani talenti – commenta il maestro Giovanni Budroni -. Durante questi ultimi mesi ho selezionato tredici giovani talenti provenienti da tutta l’isola, essendo io Partner ufficiale di Casa Sanremo Live Box per la Sardegna”. I giovani artisti sono Fabrizio Lampioni, Julie Murrighile, Lucia Budroni, Veronica Satta, Giuseppe Piras, Denise Feroleto, Gianpaolo Satta, Walter Puddinu, Sophia Varchetta, Aurora Manunta, Sophia Loverci e Gioia Gosciu ( Duo), Serena Toscano.

”Questi giovani aspirano a farsi spazio nel mondo della musica, infatti durante la loro esibizione verranno ascoltati da numerosi produttori e da inviati speciali di numerose importanti etichette discografiche. Sara l’occasione di esibirsi in una vetrina durante i giorni del festival di Sanremo. I giovani artisti avranno l’opportunità di conoscere importanti personaggi della musica ,oltre a numerosi cantanti del festival. Avranno oltretutto la possibilità di frequentare delle Master Class di alta formazione musicale”, aggiunge Budroni.

”Infatti sono già state programmate quelle con il Dott. Franco Fussi, foniatra di livello internazionale e quelle con in fratelli Ivan e Fabio Lazzara ,Vocal Coach di Andrea Bocelli e Lara Fabian. La diretta TV sarà trasmessa sul canale 254 del digitale terrestre, dalle ore 9,00 del mattino , mentre si potrà vedere in streeming su cinquanta piattaforme online”, commenta il maestro.

”Il tutto nasce da una ormai collaudata collaborazione con il Consorzio Gruppo Eventi e con in direttore artistico di Casa Sanremo Live Box , il Maestro Ciro Barbato e la dott.ssa Maria Puca, addetto stampa di Casa Sanremo e giornalista del TG news 24 . Per questo 2026 abbiamo in mente diversi programmi. Tra questi sicuramente uno dei più importanti sarà portare il Cantabimbo regionale in alcuni centri e feste paesane, oltre a una serie di concerti dei Bud Brothers . La partenza per la città dei fiori è prevista per il 24 febbraio mentre le esibizioni saranno il 26 febbraio”, conclude Budroni.

