Sardegna in ginocchio per il maltempo: 300 vigili del fuoco in azione

Il maltempo ha colpito la Sardegna.

II maltempo che ha colpito la Sardegna, compresa la Gallura e Nuoro, ha impiegato 300 vigili del fuoco. Il cuore dell’emergenza batte con particolare intensità tra la Gallura e il Nuorese, territori colpiti da piogge torrenziali, smottamenti ed esondazioni. Il dispositivo di soccorso, coordinato dalla Direzione Regionale VVF per la Sardegna, vede impegnati i quattro Comandi Provinciali supportati da nuclei specializzati nel Contrasto del Rischio Acquatico, mobilitati per fronteggiare scenari di estrema criticità in stretta collaborazione con le Prefetture e i sindaci dei Comuni coinvolti.

La situazione in Gallura.

La situazione in Gallura si è fatta drammatica a Santa Teresa, dove il crollo parziale del tetto di un’abitazione ha messo in pericolo una donna, prontamente assistita dai soccorritori. Nel Nuorese, la furia degli elementi ha imposto la chiusura della strada per il Monte Ortobene a causa di frane e smottamenti diffusi. In quest’area, i vigili del fuoco sono stati protagonisti di salvataggi complessi. Dal recupero di tre cavalli isolati dall’esondazione di un torrente in agro di Oliena, fino al ritrovamento di un allevatore in agro di Villagrande, rimasto isolato e senza contatti per oltre 24 ore, raggiunto da una squadra specializzata in soccorso fluviale.

Emergenza a Cagliari.

L’emergenza si è estesa rapidamente anche verso il sud dell’isola. A Cagliari si è reso necessario un intervento urgente per la messa in sicurezza di tre persone diversamente abili che risiedevano in un’abitazione minacciata dalle inondazioni. Nel pomeriggio, la criticità maggiore si è spostata a Capoterra, dove quattro squadre hanno avviato le operazioni per mettere in sicurezza 150 residenti in una zona completamente allagata. Per gestire questa delicata fase, ancora in corso, è stato allestito un Posto di Comando Avanzato che coordina il lavoro dei soccorritori e delle forze comunali.

Il bilancio operativo è imponente, con oltre 164 interventi effettuati nel solo territorio di Nuoro dall’inizio dell’allerta, di cui 75 nelle ultime ore. Attualmente restano sul campo 48 unità operative supportate da 18 mezzi e nuclei acquatici specializzati. Data la persistenza delle condizioni meteorologiche avverse, la Direzione Regionale ha disposto il mantenimento del potenziamento delle squadre di pronto intervento per almeno le prossime 24 ore su tutti i Comandi Provinciali della Sardegna.

