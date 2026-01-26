“Buffone”, l’insulto social diventa un caso legale in Gallura

Scrive “buffone” sul web e l’insulto diventa una questione legale in Gallura

Ha scritto “buffone” sul web e quell’insulto è diventato una questione legale in Gallura, con minaccia di querela.

Il confine tra il diritto di critica e il reato di diffamazione si sta facendo sempre più sottile nelle piazze virtuali dei nostri giorni. Siamo ormai abituati a considerare i social media come spazi di sfogo immediato, zone franche dove l’emozione del momento prevale spesso sulla riflessione. Tuttavia, la realtà giuridica ci ricorda costantemente che ogni parola scritta su una bacheca pubblica o sotto un articolo di cronaca possiede un peso specifico enorme, capace di generare conseguenze che superano di gran lunga la durata di un semplice click.

Un caso emblematico di questa deriva arriva recentemente dalla Gallura, dove una reazione istintiva davanti allo schermo di uno smartphone si è trasformata in un vero e proprio incubo legale per un cittadino. Tutto ha avuto inizio con la pubblicazione di un articolo online: l’utente, ritenendo il contenuto inappropriato o non condivisibile, ha deciso di intervenire pubblicamente. Invece di limitarsi a contestare i fatti o esporre un dissenso argomentato, ha scelto la via dell’attacco personale, definendo il protagonista del pezzo con il termine “buffone“.

Dall’insulto alla minaccia di querela

Quello che poteva sembrare un epiteto comune nel linguaggio colorito del web ha innescato una reazione legale rapidissima e implacabile. Nel giro di pochissimo tempo, l’autore del commento si è visto recapitare una notifica formale da parte dell’avvocato della persona offesa. La lettera non lasciava spazio a interpretazioni, ponendo il cittadino di fronte a un ultimatum categorico: il pagamento immediato di una somma a titolo di risarcimento per il danno morale subito, con l’avvertimento che, in assenza di una transazione economica, sarebbe scattata inevitabilmente la querela per diffamazione aggravata.

Questa vicenda mette in luce una strategia sempre più diffusa che punta a colpire direttamente il patrimonio di chi agisce con leggerezza online.

Lo sconcerto del cittadino, trovatosi improvvisamente costretto a rivolgersi a un legale per gestire una situazione che rischiava di degenerare sia sotto il profilo penale che economico, deve servire da monito. Spesso l’ingenuità di chi scrive senza riflettere si scontra con una risposta giudiziaria chirurgica, trasformando un momento di irritazione in una fonte di stress prolungato e spese impreviste che possono pesare duramente sulla vita quotidiana.

L’episodio accaduto nel centro gallurese funge dunque da lezione di prudenza per tutti gli utenti della rete. Sebbene la libertà di manifestare il proprio pensiero sia un pilastro fondamentale, essa non deve mai scivolare nell’insulto o nella lesione della dignità altrui. In un contesto in cui ogni parola è tracciabile e permanente, il controllo delle proprie emozioni rimane l’unico strumento efficace per evitare che un semplice commento diventi l’inizio di una lunga e logorante battaglia in tribunale. La cronaca ci insegna che, sul web, la scelta del silenzio o di una critica educata si rivela quasi sempre l’opzione più sicura e lungimirante.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui