Da Roma le nomine per il direttivo del Parco a La maddalena, ne mancano altrettante

Quattro nomine dal Governo per il Consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

È stato ufficializzato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che definisce la nuova composizione del Direttivo del parco. Il provvedimento, firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin il 22 gennaio 2026, segna un passo fondamentale per la piena operatività dell’ente, che opererà sotto la presidenza della Rosanna Giudice.

I profili dei nuovi componenti

• Carlo Umberto Randaccio (Rappresentante MASE): Medico chirurgo con specializzazione in Anestesia e Rianimazione, ha maturato una consolidata esperienza gestionale come Direttore Sanitario del presidio ospedaliero di La Maddalena e Direttore di dipartimento presso la ASL 2 di Olbia. Sul fronte istituzionale, ha ricoperto in passato gli incarichi di Assessore e Vice Sindaco per il Comune di La Maddalena.

• Manuela Abeltino (Rappresentante ISPRA): Biologa con formazione di eccellenza, ha conseguito la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca in Biologia e Patologia Molecolare presso l’Università di Parma, riportando la votazione di 110/110 e lode. La sua nomina apporta al Consiglio un profilo scientifico di alto livello per la tutela della biodiversità.

• Giovanni La Norcia (Rappresentante Associazioni Ambientali): Manager specializzato nel turismo nautico sostenibile e CEO di ZefiroExperience S.r.l., vanta oltre dieci anni di esperienza nella valorizzazione territoriale. Ricopre inoltre il ruolo di Vicepresidente dell’Associazione Culturale Taphros, coordinando progetti di educazione ambientale nel Nord Sardegna.

• Iole Marzorati (Rappresentante MASAF): Professionista maddalenina esperta nella gestione di eventi e progetti complessi, si occupa di comunicazione digitale e iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio marino. La sua attività è focalizzata sulla creazione di sinergie tra la comunità locale e lo sviluppo turistico responsabile.

Il nuovo direttivo

L’insediamento di questo nuovo Consiglio Direttivo non rappresenta solo un adempimento burocratico, ma l’avvio di una fase cruciale per la governance dell’Arcipelago. Con una squadra che unisce rigore scientifico, competenza medico-sanitaria e una profonda conoscenza delle dinamiche turistiche e amministrative locali, l’Ente Parco si prepara ad affrontare sfide determinanti per l’equilibrio tra conservazione e sviluppo.

Il mandato quinquennale sarà orientato alla gratuità del servizio e al senso di responsabilità verso la collettività. Resta ora da completare il quadro con i rappresentanti della Comunità del Parco, per garantire che ogni voce del territorio contribuisca alla protezione di uno dei patrimoni naturalistici più preziosi del Mediterraneo. Per completare la squadra mancano ora i 4 nomi indicati da Regione, Provincia e Comune di La Maddalena.

