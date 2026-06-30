Burger King Olbia, il Tar dà ragione al fast food: ricorso respinto

La decisione del Tar sul Burger King di Olbia.

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Sardegna ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti delle vie Atene ed Helsinki contro il fast food Burger King di viale Aldo Moro a Olbia, dichiarandolo in parte irricevibile e in parte inammissibile. La decisione conferma la regolarità dell’iter autorizzativo sotto il profilo procedurale, escludendo la presenza di dichiarazioni non veritiere nella documentazione e rilevando la tardività di alcune contestazioni urbanistiche, oltre alla mancanza di immediata lesività per altri atti impugnati.

La struttura, inaugurata alla fine del 2024 e dotata di servizio drive through, era stata oggetto di numerosi esposti per presunti disagi legati a traffico, rumori, luci e odori. In precedenza il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva disposto limitazioni temporanee con lo stop al drive through e la chiusura anticipata alle 22. Il Comune ha nel frattempo imposto interventi di bonifica acustica e avviato verifiche tecniche ancora in corso. Il Tar ha precisato che l’esito definitivo della vicenda resta legato proprio a tali accertamenti, dai quali dipenderanno eventuali ulteriori prescrizioni o misure nei confronti dell’attività.

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