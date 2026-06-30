Cala Finanza, Loiri cancella la delibera: oggi il Consiglio

A Loiri il Consiglio comunale sul caso di Cala Finanza.

Il Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo è atteso oggi alle 18 per una seduta durante la quale verrà discussa la revoca della delibera numero 50. Il provvedimento era stato annunciato dal sindaco Francesco Lai la scorsa settimana in aula consiliare e riguarda la riclassificazione dell’area di Cala Finanza da zona H a zona F2. La modifica aveva escluso nuove volumetrie imponendo la destinazione di oltre metà delle superfici a parco pubblico. Nell’area è previsto un intervento della Tavolara Bay srl collegata al gruppo Jhsf per un beach club di lusso con Villa Joy come fulcro.

Per il resort la società avrebbe individuato un’altra area edificabile di Porto San Paolo senza però aver presentato al Comune alcun progetto ufficiale. Il sindaco Lai ha spiegato che la scelta della revoca nasce dopo il riscontro degli uffici su interventi non autorizzati nell’area tra cui circa venti moduli prefabbricati a servizio della struttura Villa Joy. La delibera approvata a novembre era stata recepita a livello nazionale attraverso la procedura della Zes unica per il Mezzogiorno nonostante i pareri contrari di Regione e Comune poi respinti sul piano tecnico. La Regione ha presentato ricorso al Tar della Sardegna che si pronuncerà l’8 luglio.

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