Nella guerra delle patatine San Carlo anche una villa con terreni in Gallura

Una villa con terreni in Gallura tra i beni contesti dai padroni della san Carlo

Passa anche dalla Gallura la guerra delle patatine San Carlo, ci sono proprietà in Sardegna nella contesa che divide la famiglia Vitaloni. La situazione è molto complicata a causa dell’età avanzata e delle precarie condizioni di salute del patron Alberto Vitaloni, 88 anni. Questa situazione ha causato una divisione all’interno della famiglia, una delle più ricche d’Italia. E ha scatenato una serie di conflitti legali tra i suoi figli: Francesco, Michele e Susanna. La situazione ha coinvolto anche la Procura di Brescia, che sta conducendo un’indagine su alcuni colleghi milanesi. A causa della presunta mancata valutazione medica del padre dopo una serie di ictus.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Alberto Vitaloni ha subito diversi ictus ischemici negli ultimi 8 anni. Che sembrano aver compromesso gravemente la sua capacità cognitiva, portandolo a un livello di comprensione e ragionamento equivalente a quello di un bambino di 5-6 anni. Tuttavia, nonostante queste condizioni di salute precarie, nessun medico sembra averlo visitato per valutare se sia ancora in grado di prendere decisioni aziendali importanti, che continua comunque a firmare. Questi documenti sembrano favorire principalmente la figlia Susanna.

Le accuse alla figlia

Francesco Vitaloni ha reagito a questa situazione denunciando sua sorella Susanna per vari reati, tra cui “violenza privata, circonvenzione di incapace, sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti di un familiare”. Attualmente, Francesco è all’oscuro della posizione e delle reali condizioni di salute del padre, poiché il personale di servizio di Susanna gli impedisce di comunicare con lui.

Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere, nella contesa di sono anche delle operazioni immobiliari portate avanti dall’anziano capofamiglia. Tra queste “l’acquisto di una villa e circostanti terreni in provincia di Olbia per oltre due milioni e mezzo“. Secondo quanto emerge Alberto Vitalini avrebbe fatto questo acquisto in Gallura per poi cedere la nuda proprietà alla figlia, che per la villa in Gallura non avrebbe versato un centesimo.

