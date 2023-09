Avviata la Campagna Revisionale Biennio 2023/2024 di AGCI Gallura-Nuoro

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 26 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 10 luglio 2023 ha ufficialmente avviato il Biennio Revisionale 2023/2024, e AGCI Gallura Nuoro, di concerto con gli uffici nazionali e regionali ha prontamente

attivato il team dei propri Revisori.

Nei giorni scorsi, il presidente interprovinciale, Michele Fiori, ha convocato una apposita riunione insieme al Coordinatore del servizio, il direttore Filippo Sanna, per un consuntivo del Biennio 2021/2022 concluso e per concordare modalità e tempistiche del nuovo biennio. Chi è il revisore? Qual è il suo ruolo per le cooperative?

“Il revisore è il soggetto che ha conseguito l’abilitazione all’attività di vigilanza, così come prevista dall’art.7 del D. lgs. 220/2002 ed è iscritto in un apposito Elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L’attività di vigilanza è esercitata attraverso revisioni ordinarie ed ispezioni straordinarie. Il ruolo del revisore delle società cooperative è principalmente quello di accertare la natura mutualistica dell’ente, l’effettiva partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico; verificare l’assenza di finalità lucrativa nei limiti della legge sulla cooperazione; controllare la consistenza dello stato patrimoniale dell’ente, la correttezza dei contratti associativi e dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori; fornire consigli per migliorare la gestione interna della cooperativa”. (da una recente intervista ad Alessandro Riccioni, responsabile nazionale del Servizio Revisioni AGCI)

Il Team dei professionisti a disposizione di AGCI Gallura Nuoro è composto da Commercialisti, Fiscalisti e Tributaristi, Consulenti del Lavoro e Ragionieri esperti, attualmente sono attivi: Giovannantonio Orunesu, Luigi Spano, Antonello Mureddu, Mario Francesco Ponsanu, Giovanna Sanna, Gianfranca Brandanu, Ivanella Stangoni, Donatella Altamira, coordinati da Filippo Sanna (revisore anch’egli). Il Presidente Michele Fiori, nel corso dell’incontro ha ricordato l’importanza del rispetto delle tempistiche nell’effettuare il servizio e la sua caratteristica di garanzia, per una buona amministrazione delle imprese cooperative, requisito essenziale, anche, per poter accedere ai benefici di alcune leggi regionali quali la L.R. n.5/57 (POTENZIAMENTO ECONOMICO COOPERATIVE E CONSORZI), e la L.R.n.16/97 (CONTRIBUTI IN CONTO OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”), il cui Bando sarà attivo dal 3 ottobre prossimo.

