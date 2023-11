Caduta mortale alla festa di Alà, la Procura dispone accertamenti

Le indagini sulla morte di Giovanni Bo.

La gioiosa festa con gli amici ha tragicamente preso una svolta drammatica per Giovanni Bo, un giovane di 35 anni, morto dopo una caduta durante l’evento. Mentre si trovava su una panca, ha improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo all’indietro e battendo violentemente testa e collo. Nonostante i soccorsi immediati e i tentativi di rianimazione, purtroppo non ce l’ha fatta.

La Procura di Sassari sta indagando sulle cause esatte della morte. Per questo, nelle prossime ore, verranno disposti accertamenti sulla salma. Giovanni Bo, operaio e figlio di un ex assessore comunale, è stato descritto come una persona gentile e gioiosa, attiva nella protezione civile. Il sindaco di Alà dei Sardi ha annunciato il lutto cittadino in attesa della celebrazione del funerale.

