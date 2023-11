La festa si trasforma in tragedia ad Alà dei Sardi, Giovanni muore a 35 anni

Cordoglio ad Alà dei sardi per la morte improvvisa di Giovanni Bo

Giovanni Bo aveva 35 anni e si trovava a una festa nelle campagne di Alà dei Sardi, ma all’improvviso è caduto ed è morto. Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava sopra una panca durante i festeggiamenti e non è chiaro se abbia avuto un malore, ma di sicuro è caduto è ha battuto la testa con violenza. Inutili i tentativi di soccorso alla Guardia medica, la sua giovane vita è finita con quella tragica festa. La notizia ha trasformato in tragedia questa domenica, perché la famiglia è conosciuta: il padre era stato assessore e la sorella lavora in Comune.

“Purtroppo Alà Dei Sardi oggi si è svegliata con la tragica notizia che è venuto a mancare improvvisamente il nostro carissimo compaesano Giovanni Bo”. Ad annunciarlo il Comune nella pagina Facebook. “La sua prematura dipartita ha lasciato sgomenti tutti gli Alaesi – si legge -. Il sindaco e l’amministrazione con tutti gli impiegati comunali si stringono attorno al dolore dei genitori e di Antonella Bo e parenti, per la precoce scomparsa rispettivamente del loro caro figlio e fratello. In questi casi non ci sono parole che possano confortare l’immensa sofferenza dei famigliari ed amici, però manifestiamo la nostra vicinanza nell’affrontare questo momento difficile. Ciao Giovanni, preghiamo tutti per te“.

