Cagnolina uccisa a colpi di fucile a Tempio, denuncia in Procura

Caccia a chi ha ucciso la cagnolina a Tempio.

Il caso della cagnolina uccisa con colpi di fucile nella notte tra il 26 e il 27 marzo a Tempio Pausania è finito con una denuncia in Procura. E’ l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) ad aver presentato una denuncia attraverso il suo ufficio legale.

L’associazione ha invitato chiunque abbia visto o sentito qualcosa di farsi avanti. La cagnetta Dollarina aveva dodici anni ed era conosciuta da tutti e diventata una sorta di mascotte del supermercato davanti al quale stazionava sempre.

“Barbaramente uccisa a colpi di fucile in mezzo alla strada neanche fossimo nel far west – ha commentato Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – come in una vera esecuzione. I nostri volontari di zona raccontano come Dollarina fosse affettuosa e ben voluta da tutti. Qualcuno però ha deciso di ucciderla e di farlo in mezzo alla strada. Noi ci auguriamo che il lavoro delle Forze dell’Ordine, che sappiamo essere già all’opera, porti al più presto all’individuazione del colpevole di questa abominevole esecuzione. Attraverso il nostro avvocato Claudia Ricci abbiamo presentato denuncia perché chi si è reso colpevole di un così vile reato non può restare impunito. E’ un individuo pericoloso che deve pagare! Invitiamo chiunque avesse informazioni a farsi avanti, anche in forma anonima”.

