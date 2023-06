Cala del faro, la decisione del Tar.

Le opere di urbanizzazione di Cala del Faro, secondo quanto stabilito nei giorni scorsi dal Tar Sardegna, pur difformi rispetto ai parametri previsti, devono essere prese in carico dal Comune di Arzachena, che dovrà adeguarli alla normativa e renderli funzionanti.

Difformità accertate persino su parcheggi, strade e illuminazione, con un collaudo predisposto dal tribunale amministrativo che ha avuto esito negativo. Ma il Comune di Arzachena è stato condannato ad acquisire le infrastrutture difformi della lottizzazione, eventualmente gestendo l’approvvigionamento idrico non facendo ricorso ai servizi di Abbanoa, qualora arrivasse un rifiuto dal gestore unico. Era infatti tutto previsto dalla convenzione sottoscritta dal comune nel 1977.

Il Tar, ha così rigettato il ricorso del Comune di Arzachena avverso la sentenza di agosto 2021, giunta a chiusura di un procedimento, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, nato su impulso di uno degli abitanti del posto. È stato pertanto stabilito che il Comune si faccia carico dell’urbanizzazione della lottizzazione senza potersi rifiutare di farlo, in quanto di propria competenza per la lege e per la convenzione sottoscritta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui