Vegetazione tagliata, in attesa del Tar: faro puntato su Cala Finanza

Domani il Tar interviene sul caso di Cala Finanza

Resta acceso il faro puntato su Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo: domani se ne occuperà il Tar. È previsto anche un presidio a Cagliari davanti al Tribunale amministrativo regionale, ma nel frattempo resta alta l’attenzione in Gallura. Il ricorso al Tar arriva da Regione e Grig con gli ambientalisti che oggi hanno fatto un’altra mossa contro il progetto della Tavolara Bay. Il Gruppo d’intervento giuridico ha presentato un nuovo esposto alle autorità competenti sui danni alla vegetazione in quel tratto di costa che guarda Tavolara.

Sos Cala Finanza

La stessa denuncia, coi ginepri scempiati, arriva con le immagini del comitato Sos Cala Finanza. Il Grig chiede verifiche sulle opere edilizie realizzate e sui tagli della vegetazione tra Cala Finanza e Punta La Greca. Si rivolge alla Procura di Tempio, al Corpo forestale e ai carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale. Si tratta del secondo esposto presentato dal Grig dopo quello del 6 aprile. L’associazione sottolinea che, oltre ai contenziosi amministrativi davanti al Tar Sardegna, ci sono da verificare gli eventuali profili di rilevanza penale.

Nella nota diffusa oggi, il GrIG ribadisce la propria fiducia nell’operato della magistratura e della polizia giudiziaria, auspicando accertamenti puntuali sulla vicenda. Intanto, La Nuova Sardegna ha pubblicato un reportage corredato da immagini riprese con un drone che documentano l’attuale situazione di Cala Finanza. Dall’alto si vedono visibili moduli prefabbricati, mezzi da lavoro, sbancamenti del terreno e i sentieri realizzati in mezzo alla macchia mediterranea.

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