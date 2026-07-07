Il bilancio della Tempio Nuoto ai campionati regionali di Sassari

Per la Tempio Nuoto a Sassari arrivano due titoli regionali, un argento, un bronzo e soprattutto la conferma di un progetto in evoluzione. “Ci sono risultati che si misurano con una medaglia e altri che raccontano qualcosa di ancora più importante. I Campionati Regionali Estivi di Categoria, disputati dal 3 al 5 luglio nella Piscina Olimpica “Lu Fangazzu” di Sassari, hanno consegnato alla Tempio Nuoto entrambe queste soddisfazioni: da una parte quattro medaglie regionali, dall’altra la conferma di una squadra giovane che continua a crescere, gara dopo gara, stagione dopo stagione. Le tre giornate di competizione hanno riunito i migliori nuotatori della Sardegna in un contesto tecnico di livello. Per gli atleti tempiesi è stata una prova importante, affrontata con determinazione, responsabilità e grande spirito di squadra”.

Il banco di prova

“Un banco di prova che ha premiato il lavoro costruito quotidianamente in allenamento e che ha mostrato, forse ancora più dei piazzamenti, la maturità raggiunta da un gruppo che sta imparando a vivere le finali regionali con sempre maggiore consapevolezza. Il dato che più soddisfa lo staff tecnico riguarda proprio questo aspetto: numerosi atleti hanno migliorato le proprie prestazioni nelle finali rispetto alle qualificazioni, abbassando i tempi, recuperando posizioni e gestendo le gare con una maturità agonistica sempre più evidente. Per molti di loro si trattava della prima esperienza in una finale regionale, ma in vasca hanno dimostrato coraggio, serenità e voglia di confrontarsi con i migliori”.

I risultati delle ragazze a Sassari

“Nella Categoria Ragazze Femmine 2012/2013 Adele Asole, si conferma essere una delle migliori interpreti regionali del dorso. Pur affrontando ogni gara con la naturale emozione che la contraddistingue, Adele riesce ancora una volta a trasformarla in energia positiva, facendo registrare il proprio record personale in tutte le finali disputate. Arrivano così due splendidi titoli regionali nei 50 dorso, vinti in 33″53, e nei 100 dorso, conquistati in 1’11″41, oltre alla medaglia d’argento nei 200 dorso con 2’36″92. Completano una partecipazione di livello i quarti posti nei 100 farfalla (1’12″40), nei 200 misti (2’40″39) e nei 400 misti (5’41″38), risultati che confermano la sua notevole completezza tecnica. Nella stessa categoria: continua il proprio percorso di crescita Ilaria Alias, che affronta le finali con maggiore serenità e consapevolezza rispetto al passato”.

“Nei 50 farfalla conclude al decimo posto in 34″74, mentre nei 100 dorso è tredicesima con 1’26″16, migliorando la gestione della gara e confermando i progressi maturati durante la stagione. Molto positiva anche l’esperienza di Alessia Pirodda, alla sua prima partecipazione a delle finali regionali. Le emozioni non hanno impedito all’atleta di affrontare le gare con determinazione, chiudendo quindicesima nei 200 dorso in 3’08″13 e quattordicesima nei 100 dorso con 1’26″91. Un’esperienza preziosa che rappresenta un’importante tappa del suo percorso agonistico”.

I giovani maschi

“Nella Categoria Ragazzi Maschi 2012, Matthias Bazzu conferma i continui miglioramenti mostrati durante tutta la stagione. Nei 50 dorso disputa una gara di qualità che gli consente di migliorare il proprio tempo fino a 34″24, conquistando un brillante settimo posto. Ottavi posti invece nei 100 rana con 1’24″71 e nei 200 misti con 2’40″94, a conferma della sua crescente versatilità”.

“Nella Categoria Ragazzi Maschi ragazzi 2010/2011 Andrea Becciu nei 200 rana abbassa sensibilmente il proprio personale fino a 2’31″87. Conquistando il terzo gradino del podio e una meritata medaglia di bronzo. L’eccellente stato di forma gli permette inoltre di ottenere piazzamenti molto interessanti in tutte le altre finali disputate. Quarto nei 100 rana in 1’11″72, quinto nei 50 rana con 32″89, nei 200 misti in 2’21″46 e nei 400 misti con 5’02″62. Oltre al decimo posto nei 200 stile libero in 2’10″01″.

“Molto incoraggiante anche il campionato di Mattia Sotgiu. Nei 100 dorso chiuse in 1’11″00, e nei 400 stile libero, conclusi in 4’37″09. Gare nelle quali migliora sia il tempo sia la posizione di ingresso in finale. Completano il suo campionato il nono posto nei 50 dorso con 33″65 e il decimo nei 200 dorso con 2’31″88. Dopo un periodo lontano dalle competizioni, Vincenzo Collu dimostra di essere sulla strada giusta per ritrovare la migliore condizione”.

“Nei 50 stile libero migliora il proprio tempo di qualificazione chiudendo in 27″01 al tredicesimo posto. Mentre conquista il dodicesimo posto nei 100 stile libero con 1’00″46, l’undicesimo nei 200 stile libero in 2’13″37. Ma anche il tredicesimo nei 50 farfalla con 29″73 e il decimo nei 100 farfalla in 1’05″59, confermando solidità e ampi margini di crescita. Chiude la rassegna Manuel Alias, protagonista di un’ottima finale nei 50 dorso. Migliora sia il proprio tempo sia la posizione di ingresso, conquistando un brillante ottavo posto in 33″54″.

L’allenatore della Tempio Nuoto, Domenico Bazzu

“Questi campionati ci restituiscono l’immagine di una squadra che sta crescendo nel modo giusto – commenta l’allenatore Domenico Bazzu -. Le medaglie fanno piacere e rappresentano un riconoscimento importante, ma ciò che ci rende davvero orgogliosi è vedere i ragazzi affrontare ogni gara con maggiore maturità, migliorare le proprie prestazioni e credere sempre di più nelle proprie possibilità. È il risultato di un lavoro quotidiano condiviso da atleti, tecnici e famiglie, che insieme stanno costruendo qualcosa di bello e duraturo”.

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