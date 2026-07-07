Tragedia a Santa Teresa Gallura, muore un bimbo di 9 anni

Un bimbo di 9 anni muore in un resort a Santa Teresa Gallura.

I tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario si sono protratti per circa un’ora, ma non sono bastati: bimbo di 9 anni muore a Santa Teresa Gallura. L’intervento dei soccorritori non è bastato purtroppo per salvare un bambino che stava trascorrendo un periodo di vacanza in Gallura alla sua famiglia

Il drammatico episodio si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 7 luglio, all’interno del resort Valle dell’Erica, nel territorio comunale di Santa Teresa Gallura. Il piccolo turista norvegese è stato colto da un improvviso arresto cardiaco. Vicino a lui c’era anche il medico del resort, che ha subito cominciato a praticare le manovre per rianimarlo.

La centrale operativa dell’Areus di Sassari ha tempestivamente attivato l’équipe del 118, la quale ha tentato a lungo ogni manovra di stabilizzazione sul posto. Date le condizioni critiche del bambino, l’allarme ha richiesto anche il celere intervento dell’elisoccorso per un eventuale trasporto d’urgenza. Nonostante il massiccio dispiegamento dei mezzi di soccorso e il prolungato impegno dei medici, ogni sforzo si è rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

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