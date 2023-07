Caldo record a Olbia, picchi di 45 gradi. Attesa per il Maestrale

Allarme per il caldo record a Olbia.

Le afose giornate estive, e il caldo record, sembrano non dare tregua in Gallura e le previsioni meteo continuano ad allarmare. Secondo i meteorologi di 3bMeteo, a Olbia, il termometro toccherà quota 45 gradi nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15. Anche la notte non offrirà sollievo, poiché le temperature si abbasseranno solo a 23 gradi, rendendo il riposo notturno tutt’altro che fresco e ristoratore.

“A Olbia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata – affermano da 3bMeteo -. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 45 gradi, la minima di 23 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso”.

Tuttavia, c’è un barlume di speranza per chi sta patendo le alte temperature, poiché a partire da mercoledì è previsto un significativo abbassamento delle temperature, un tracollo termico di circa 15 gradi. Un’attesa burrasca di maestrale potrebbe giungere come un’attenuante dopo giorni di caldo soffocante.

Nonostante il cambiamento in vista, la situazione attuale preoccupa al punto tale che la Protezione Civile della Sardegna ha emanato un’allerta di pericolosità estrema, codice rosso, con particolare attenzione alla Gallura. La crescente minaccia di incendi si manifesta a causa delle condizioni atmosferiche avverse, unite alla presenza di vegetazione secca che funge da propellente per la rapida propagazione delle fiamme. Questo scenario rende l’eventuale scoppio di incendi un serio pericolo per la sicurezza delle persone e delle aree circostanti.

