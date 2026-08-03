L’emergenza caldo negli uffici della polizia a Olbia.

L’emergenza caldo torna a interessare gli uffici del Commissariato e della Polizia Stradale di Olbia, dove il sistema di climatizzazione continua a non garantire condizioni adeguate per operatori e cittadini. La criticità, già segnalata nei mesi scorsi, si è ripresentata dopo un recente intervento di ripristino che non ha risolto definitivamente il problema.

Secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali, tra le quali il Coisp, negli ambienti di lavoro si registrano temperature molto elevate, con alcune aree che arriverebbero vicino ai 40 gradi e altre comprese tra i 30 e i 36 gradi. Una situazione resa più complessa dalla struttura degli uffici, caratterizzati in diversi spazi da ampie vetrate e dalla mancanza di finestre, elementi che limitano il ricambio d’aria naturale.

Le difficoltà riguardano anche le sale d’attesa frequentate quotidianamente dagli utenti e gli ambienti dove sono presenti apparecchiature elettroniche che contribuiscono ad aumentare il calore interno. La richiesta è quella di un intervento definitivo per risolvere una problematica che si ripete da anni e garantire condizioni di lavoro adeguate al personale e un’accoglienza dignitosa ai cittadini che si recano negli uffici.

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