Ecco le regole per il tetrapak ad Arzachena

La gestione dei rifiuti richiede attenzione per evitare errori, un dubbio frequente riguarda il Tetrapak anche ad Arzachena. Il materiale utilizzato abitualmente per contenere il latte, la panna oppure i succhi di frutta. Il regolamento del Comune di Arzachena prevede che queste specifiche confezioni poli accoppiate siano conferite tassativamente insieme alla carta all’interno del contenitore giallo. L’inserimento di questi imballaggi nei sacchi dedicati alla plastica comporta il mancato ritiro del rifiuto da parte degli addetti per non conformità.

Raccolta ed ecocentro

I cittadini hanno a disposizione diverse modalità per il corretto conferimento dei cartoni delle bevande sul territorio comunale. La modalità principale è rappresentata dal servizio di raccolta porta a porta, che prevede il ritiro della carta ogni giovedì. In alternativa, è possibile usufruire dell’Ecocentro situato nella località di Cannigione, precisamente nella via Livorno. Nei mesi di luglio e agosto la struttura è aperta dal lunedì al venerdì la mattina e il pomeriggio. Il sabato l’accesso è consentito invece solo durante la fascia oraria mattutina.

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Per i residenti delle zone limitrofe è attivo anche il Centro ambientale mobile, posizionato a Baja Sardinia nella via Salaris. Questo punto di raccolta mobile garantisce la massima flessibilità, rimanendo operativo tutti i giorni della settimana durante le ore pomeridiane e serali. Per qualunque necessità o per ricevere chiarimenti aggiuntivi sul servizio, gli utenti possono fare riferimento all’ufficio della De Vizia Transfer. Gli uffici si trovano ad Arzachena in via Marconi e osservano un orario spezzato dal lunedì al venerdì. Sono inoltre attivi sia un numero verde gratuito che un indirizzo di posta elettronica per l’assistenza diretta.

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