Il progetto Cambridge per il liceo di Olbia.

Un nuovo passo verso l’internazionalizzazione segna il percorso del Liceo Classico Linguistico Statale “Antonio Gramsci” di Olbia, che ha ottenuto l’accreditamento come Cambridge International School, entrando ufficialmente nella rete globale delle istituzioni riconosciute da Cambridge University Press & Assessment.

Il riconoscimento, formalizzato attraverso il certificato di registrazione, sancisce l’ingresso dell’istituto in un circuito educativo di respiro internazionale e si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento e apertura avviato negli ultimi anni. L’adesione al programma Cambridge rappresenta infatti un’evoluzione significativa dell’offerta formativa, orientata a integrare la tradizione degli studi classici con strumenti e metodologie didattiche proprie dei contesti educativi globali.

Attraverso questo accreditamento, il liceo avrà la possibilità di avviare un percorso Cambridge International, progettato per potenziare in modo strutturato le competenze linguistiche degli studenti. L’iniziativa punta a rafforzare l’utilizzo della lingua inglese nelle attività didattiche, favorendo un apprendimento più immersivo e coerente con gli standard internazionali. Parallelamente, gli studenti potranno conseguire certificazioni Cambridge riconosciute a livello globale, affiancandole al diploma di maturità classica o linguistica e ampliando così le opportunità di accesso a percorsi universitari e professionali.

L’introduzione del curriculum internazionale si configura come un elemento strategico per una scuola che da sempre coniuga la solidità della formazione umanistica con una spiccata attenzione alle lingue e alle culture straniere. In questo senso, l’ingresso nella rete Cambridge viene interpretato come una conferma della volontà dell’istituto di investire nella qualità dell’insegnamento e nell’innovazione didattica, con l’obiettivo di offrire agli studenti competenze sempre più spendibili anche oltre i confini nazionali.

A sottolineare la portata dell’iniziativa è la dirigente scolastica Salvatorica Scuderi, che evidenzia come il liceo stia progressivamente orientando la propria identità verso una dimensione internazionale. L’apertura a modelli educativi esteri, osserva, nasce dall’esigenza di ampliare le prospettive formative e di confrontarsi con sistemi di insegnamento più dinamici e interattivi. L’esperienza Cambridge, secondo la dirigente, consentirà di adottare metodologie capaci di coinvolgere maggiormente gli studenti, migliorando al contempo le strategie didattiche e i processi di valutazione.

L’accreditamento si inserisce dunque in un quadro di trasformazione più ampio, nel quale la scuola mira a rafforzare il proprio ruolo come luogo di formazione capace di dialogare con il contesto internazionale senza rinunciare alle proprie radici. In questa prospettiva, il Liceo “Gramsci” si propone come un istituto sempre più orientato al futuro, in grado di coniugare tradizione e innovazione in un’offerta educativa aggiornata e competitiva.

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