Musica troppo alta, nei guai i titolari di due locali a Santa Teresa

Nei guai i titolari di due locali a Santa Teresa Gallura.

Controlli nei locali, verifiche sulla circolazione stradale e maggiore presenza nelle aree frequentate dai turisti. È il bilancio del servizio straordinario messo in campo negli ultimi giorni dai carabinieri del Comando provinciale di Sassari nel territorio comunale di Santa Teresa Gallura, con il supporto dei militari del 10° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Olbia. L’attività rientra nel piano di prevenzione e contrasto ai reati predisposto per il periodo estivo, quando il centro gallurese registra un significativo aumento delle presenze grazie all’arrivo di numerosi visitatori. L’obiettivo dei controlli è stato quello di rafforzare la sicurezza e garantire una maggiore vigilanza sia per i residenti sia per i turisti.

I militari hanno operato lungo le principali vie del paese, con pattugliamenti svolti sia nelle ore diurne sia durante la notte. Particolare attenzione è stata dedicata alla circolazione stradale e al controllo dei comportamenti ritenuti potenzialmente pericolosi, soprattutto nelle fasce orarie caratterizzate da maggiore movimento.

Una parte dell’intervento ha riguardato anche le zone costiere e i parcheggi a servizio delle principali spiagge. In questi punti i carabinieri hanno intensificato la vigilanza con l’obiettivo di prevenire episodi di furto ai danni degli automobilisti, un fenomeno che tende a registrare un aumento durante i mesi estivi, quando le aree balneari sono maggiormente frequentate.

I controlli sono stati estesi anche alle vicinanze delle strutture ricettive, degli alberghi e dei locali presenti sul territorio, con verifiche mirate a contrastare eventuali reati ai danni di ospiti e clienti delle attività turistiche. Nel corso dell’operazione sono state inoltre riscontrate alcune presunte violazioni legate al disturbo della quiete pubblica. In particolare, sono state contestate situazioni riguardanti la diffusione di musica ad alto volume da parte di alcuni gestori di esercizi commerciali.

L’attività di controllo sulla viabilità ha portato anche al deferimento in stato di libertà di una persona per guida in stato di ebbrezza. Durante gli accertamenti, inoltre, il soggetto sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti suddivise in dosi ritenute dagli investigatori compatibili con una possibile attività di spaccio.

I carabinieri hanno annunciato che i servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane e interesseranno l’intero territorio di Santa Teresa Gallura per tutta la stagione estiva. L’obiettivo dichiarato è mantenere una presenza costante, prevenire episodi illeciti e garantire condizioni di sicurezza per chi vive il territorio e per chi lo raggiunge durante il periodo delle vacanze.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui