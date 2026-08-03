Blackout a Loiri Porto San Paolo, centinaia di persone senza luce

Il blackout elettrico a Loiri Porto San Paolo.

Ancora un’interruzione dell’energia elettrica a Loiri Porto San Paolo, dove 129 famiglie sono rimaste senza corrente a causa di un guasto alla rete. Il disservizio è iniziato alle 8:10 e ha interessato una zona del territorio comunale, con il problema che si sarebbe originato in via Donatello.

Si tratta dell’ennesimo episodio segnalato negli ultimi tempi e la situazione sta creando particolare disagio anche per le condizioni climatiche. Le temperature elevate, che anche oggi superano i 35 gradi, rendono infatti più difficile la gestione dell’emergenza per i residenti coinvolti, soprattutto nelle abitazioni dove l’assenza di elettricità impedisce il normale utilizzo di climatizzatori e altri dispositivi essenziali per affrontare il caldo. I tecnici sono al lavoro per individuare la causa del malfunzionamento e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, le famiglie interessate attendono il ritorno alla normalità dopo ore di interruzione.

Un’altra interruzione si è verificata anche a Porto Rotondo, nel territorio di Olbia, dove è stato registrato un blackout. In questo caso, però, non risultano particolari criticità e non sarebbero stati segnalati disagi rilevanti per residenti e attività.

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