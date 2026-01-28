A La Maddalena polemiche per un incontro alla camera iperbarica

Polemica a La Maddalena: l’opposizione chiede chiarimenti sulla visita dell’amministrazione comunale alla camera iperbarica.

Il presidio di medicina iperbarica dell’ospedale Paolo Merlo è finito al centro di un acceso dibattito politico. Quella che era nata come una giornata dedicata all’approfondimento scientifico e clinico su un’eccellenza del territorio, si è trasformata in un caso diplomatico tra le mura comunali.

Il servizio di ossigenoterapia iperbarica rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’isola, l’intera Gallura e per i pazienti fuori regione. Gestita da medici anestesisti e rianimatori in sinergia multidisciplinare, la struttura garantisce sia la gestione delle emergenze (come le intossicazioni da monossido di carbonio) sia una costante attività ambulatoriale, assicurando continuità terapeutica anche durante il periodo estivo.

La Maddalena Civica: “L’ospedale non è un salotto”

Nonostante il valore sanitario della struttura, la recente presenza di esponenti politici all’interno dei locali ospedalieri ha sollevato forti critiche. Il gruppo consiliare La Maddalena Civica, rappresentato da Francesco Vittiello, Giovanni Manconi e Stefano Cossu, ha rilasciato una dura nota. “L’ospedale Paolo Merlo non è un salotto di famiglia: è un bene comune, non una vetrina elettorale per politici, aspiranti tali, parenti e amici”. I consiglieri di minoranza chiedono di conoscere a che titolo e con quali motivazioni sindaco e vicesindaco di La Maddalena si trovassero nella camera iperbarica per una conferenza stampa.

“La presenza di diversi rappresentanti di Fratelli d’Italia non facenti parte dell’amministrazione ci fanno pensare ad un’azione propagandistica non opportuna soprattutto considerando l’avvicinarsi delle prossime elezioni comunali – concludono -. Suddetta comunicazione sarà inviata per conoscenza anche alla Regione e all’Asl per i necessari ed opportuni chiarimenti”.

