Rimpasto in Giunta ad Arzachena, Ragnedda cambia due assessori

Il sindaco di Arzachena mette ancora mano alla Giunta e cambia due assessori

C’è stato un giallo-Azzena, ma l’assessore a Lavori pubblici e Manutenzioni resta al suo posto nella Giunta ad Arzachena. Con un nuovo rimpasto il sindaco Roberto Ragnedda ha deciso di consegnare la maglia da titolare a due consiglieri che si occupavano di Sport e Ambiente da delegati. I nuovi assessori del Comune di Arzachena sono Nicoletta Orecchioni e Michele Occhioni. Escono dall’esecutivo, invece, Alessandro Careddu e Stefania Fresu. Ormai ex assessori, uno a Servizi sociali e Protezione civile e l’altra a Trasporti e Attività produttive. Resta al suo posto, nonostante un refuso l’avesse tagliato fuori per qualche ora, Massimo Azzena. Confermati i posti in squadra per il vicesindaco Alessandro Malu, assessore a Urbanistica, Demanio e Patrimonio, e Claudia Giagoni, con le deleghe a Turismo e Commercio

“Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha firmato il decreto di nomina dei nuovi componenti della Giunta comunale, sancendo un avvicendamento tecnico nella seconda metà del mandato – si legge in una nota -. L’operazione non modifica l’assetto delle deleghe, garantendo così la piena continuità dei progetti in corso nei settori strategici per la cittadinanza e la tutela del territorio che entrambi hanno portato avanti sin dal 2022″.

Il sindaco Ragnedda: “Normale rotazione degli incarichi”

“Questo passaggio, concordato fin dall’inizio del mandato, rientra in una naturale dinamica di rotazione degli incarichi all’interno della compagine amministrativa – dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. L’obiettivo resta quello di rispondere con efficienza alle sfide che attendono Arzachena, valorizzando l’impegno di chi ha lavorato finora e accogliendo con fiducia il contributo dei nuovi assessori, a cui auguro un proficuo lavoro per il bene della comunità”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui