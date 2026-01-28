Emergenza idrica a La Maddalena: guasto in via De Amicis

Problemi con l’acqua a La Maddalena, guasto improvviso

Emergenza idrica a La Maddalena, disagi e lavori urgenti per un guasto improvviso che si è verificato in via De Amicis.

Lavori in corso per riparare una condotta danneggiata. L’erogazione dell’acqua resterà sospesa fino al tardo pomeriggio in diverse zone del centro.

Un mercoledì di disagi per i residenti di diverse zone di La Maddalena a causa di un’improvvisa rottura della rete idrica. Nella mattinata di oggi, 28 gennaio, i tecnici di Abbanoa sono dovuti intervenire d’urgenza per riparare una condotta di distribuzione situata all’interno di un pozzetto in Via Edmondo De Amicis, all’incrocio con Via Sardegna.

Le zone interessate

Per consentire le operazioni di scavo e riparazione, si è resa necessaria l’immediata interruzione del flusso idrico sulla linea principale. Il disservizio sta interessando nello specifico le utenze situate in:

Via Edmondo de Amicis

Via del Lentischio

Via Sardegna

Via Giovanni Pascoli

Il cronoprogramma dei lavori

Secondo quanto riferito dal gestore unico del servizio idrico, l’intervento dovrebbe concludersi intorno alle 16:00. Tuttavia, il ritorno alla normalità non sarà immediato: il riavvio effettivo dell’erogazione dell’acqua nelle case è previsto per le 17:30, salvo imprevisti tecnici che potrebbero emergere durante le fasi di collaudo della riparazione.

Possibili fenomeni di torbidità



Viene inoltre segnalata la possibilità che, alla riapertura dei rubinetti, l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno comune dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte, destinato a rientrare spontaneamente una volta che il flusso si sarà stabilizzato.

Le autorità locali e il personale tecnico restano impegnati nel monitoraggio della situazione per garantire il ripristino del servizio nel minor tempo possibile.

